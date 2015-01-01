Что такое cертификация по стандарту ИСО 9001?

Что такое cертификация по стандарту ИСО 9001?

Концепция систем менеджмента качества

Бизнес-операции часто выполняются через процессы. Сооблюдая стандарты ISO 9001 Вы буквально соединяете процессы вместе, чтобы выполнять работу. Когда они далеко друг от друга, трудно отделить эффективные процессы от неэффективных, и вы тратите время на объединение их, чтобы сделать их полезными.

Представьте, что у вас есть система, которая интегрирует эти процессы и удерживает их все вместе в одном аккуратном пакете. Представьте себе, что вы знаете, что лучше всего подходит для вашей организации, и соответствует стандартам ваших клиентов.

Система управления качеством (QMS) позволяет оптимизировать бизнес-процессы, удовлетворять потребности клиентов и соблюдать нормативные стандарты. Вы гарантированно получите одинаковые качественные результаты, если будете усердно следовать системе.

Что такое сертификация ISO 9001:2015?

Сертификация — это процесс, при котором сторонний орган по сертификации оценивает организацию, чтобы определить, достаточно ли она соответствует требованиям стандарта.

ISO 9001 — это всемирный стандарт, устанавливающий требования к надежной системе управления качеством. В нем подробно описаны конкретные процессы, процедуры и действия, которые организации должны создавать, внедрять, поддерживать и улучшать, чтобы успешно управлять производством продуктов или предоставлением услуг. Третья сторона выпускает сертификат, чтобы помочь клиентам быть более уверенными в том, что в организации есть система, отвечающая их требованиям. И когда происходит случайная ошибка, система может помочь организации быстро отреагировать на клиента и принять меры, чтобы гарантировать, что проблема не повторится.

Чтобы получить сертификат, организации должны внедрить и поддерживать все 131 требование стандарта. У организации есть гибкость в отношении того, как» она их выполнит. Когда будет достаточно доказательств того, что эти требования в достаточной степени выполнены, орган по сертификации посетит компанию и может принять решение о выдаче сертификата, который действует до 3 лет. Обычно они ежегодно проверяют прогресс, чтобы убедиться, что компании по-прежнему соответствуют требованиям.

Как это помогает вашей компании?

Сертификация по стандарту может позволить вашей компании выйти на другие рынки, в другие страны и определенные отрасли. Но выполнение требований имеет еще большую отдачу:

По данным Совета 9001, недавние исследования показывают сравнение сертифицированных и несертифицированных компаний на основе исследований, проведенных Регистром обеспечения качества Ллойда. Компании, сертифицированные по стандарту 9001, продемонстрировали сильную корреляцию с увеличением маржи прибыли и продаж, до двух раз по сравнению со средним показателем по отрасли в своей нише. «Что касается рентабельности активов (ROA), наши результаты показали, что сертифицированные компании, как правило, превосходят своих несертифицированных коллег в среднем чуть более чем на 20 процентов», — говорится в резюме исследования.

Преимущества сертификации ISO 9001

1. Улучшение репутации и доверия

Имейте преимущество, которое вы можете получить, чтобы победить своих конкурентов. Как уже говорилось, сертификат ISO 9001 признан во всем мире. Наличие этого сертификата автоматически отличает вас от многих других компаний. Это требование для большинства авторитетных организаций при поиске компаний для работы, поскольку это дает им уверенность в том, что они в надежных руках.

2. Повышение удовлетворенности клиентов

ISO 9001 поможет вам спланировать, как постоянно вызывать улыбки на лицах ваших клиентов. Вы можете удерживать старых клиентов и привлекать новых благодаря положительным отзывам.

3. Счастливые сотрудники

Ваши сотрудники так же важны, как и ваши клиенты. Благодаря комплексной системе документооборота работа сотрудников упрощается, что позволяет им выполнять многие задачи без особых хлопот.

4. Оптимизация операций

Сертификация ISO 9001 позволяет создать бесперебойный рабочий процесс за счет оптимизации процессов. Это облегчает вам проверку эффективности системы. Вы сможете сэкономить время и повысить производительность компании.

5. Здравый смысл

Принятие деловых решений с здравым смыслом с гораздо большей вероятностью приведет к положительным результатам. Управление рисками является одним из основных требований сертификации ISO 9001:2015. Имея в своем распоряжении отчеты о производительности, вы можете защитить свой бизнес, принимая хорошо обоснованные решения для предотвращения связанных рисков.

6. Постоянное совершенствование

Успешные компании понимают, что улучшение — это путешествие. Эффективные сегодня процессы завтра могут оказаться неэффективными. Как бы ни было хорошо, всегда есть место для улучшения.

7. Увеличение потенциальной прибыли

Проще говоря, вы сможете зарабатывать больше денег. Кто этого не хочет?

8. Лучшее управление временем

Вместо того, чтобы тратить время на сложные процессы, он упрощает ваши бизнес-процессы и позволяет выполнять больше задач в кратчайшие сроки. В результате получения сертификата ISO 9001 вы будете иметь возможность своевременно поставлять качественные товары и услуги.

9. Предотвращайте отходы

Вам больше не нужно тратить ресурсы на повторяющиеся проблемы. Устраните неприятные проблемы навсегда, чтобы наслаждаться бесперебойной работой своей компании.

Заблуждения о сертификации ISO 9001

Как и в случае с любым отраслевым стандартом, существуют неправильные представления о сертификации ISO 9001. Хотя люди имеют право на свое мнение, и некоторые критические замечания в прошлом были верными, разумно руководствоваться фактами. Эти заблуждения включают следующее:

1. ISO 9001 не подходит для малого бизнеса

Существует заблуждение, что малые предприятия не имеют возможности получить сертификат ИСО 9001. ИСО 9001 касается не размера, а эффективности. Его гибкость позволяет обслуживать как крупные, так и малые предприятия.

При хорошем управлении малый бизнес может работать бесперебойно и поддерживать высокие стандарты качества. Подумайте о преимуществах, которые эта сертификация может дать вам перед лицом конкуренции.

2. Неэффективная документация

Еще одно заблуждение состоит в том, что документация для сертификации — это универсальный процесс, который может не соответствовать конкретным потребностям бизнеса.

Эксперты ISO будут тесно сотрудничать с вами для создания индивидуальной документации для ваших процессов в соответствии со стандартами ISO для сертификации. Шаблон получения ISO упрощен, чтобы упорядочить основные детали.

3. Исключительно производственный стандарт

ISO 9001 часто называют производственным стандартом. Как указывалось ранее, существуют разные версии ISO 9001, разработанные для разных отраслей в зависимости от их потребностей.

4. Штатный персонал

Также существует заблуждение, что организации необходимо нанять штатного сотрудника для проведения процесса сертификации. В настоящее время есть много консультантов из аккредитованных агентств, которые предлагают свои услуги. Вам не нужно создавать отдел соответствия, так как вы можете привлечь консультантов для проведения сертификации. Обратитесь в местную аккредитационную организацию за рекомендациями.

Учитывая все эти преимущества, получение сертификата ИСО 9001 имеет большой смысл.